Двух учеников арестовали за планы напасть на школу в Домодедово

В декабре 2025 года произошло два вооруженных нападения на школы в России. 15 декабря в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал с ножом на учительницу, а затем попытался покончить с собой. Пострадавшая и ученик выжили, последнего арестовали по обвинению в покушении на убийство. На следующий день в Подмосковье девятиклассник ранил охранника школы и убил ученика четвертого класса.