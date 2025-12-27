Сообщения об избиении второклассника в школе проверяют в Иркутской области

В Нижнеудинском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между школьниками. В ходе мониторинга соцсетей полицейские выяснили, что между учениками школы в посёлке Подгорный продолжается затяжной конфликт. Автор сообщения также рассказал о нанесении телесных повреждений её 7-летнему ребёнку другими учениками.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, заявление поданному факту ранее было зарегистрировано, а второклассника направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства.
Следственный комитет организовал проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Халатность». Ход и результаты этой проверки находятся на контроле сотрудников прокуратуры.