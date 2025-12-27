Сообщения об избиении второклассника в школе проверяют в Иркутской области

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, заявление поданному факту ранее было зарегистрировано, а второклассника направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства.