Радар почти не видит: Пограничная полиция сообщила, что объект, обнаруженный в небе над Молдовой, оказался воздушным шаром, а не беспилотником

Пограничная полиция сообщила, что объект обнаруженный в воздушном пространстве Молдовы, оказался воздушным шаром.
В 15:45 пограничная полиция получила от украинских властей сообщение о том, что их радары зафиксировали летающий объект в направлении населенных пунктов Бырнова — Дондушени — Гринэуць — Брэтушень.
В 16:10 он исчез с радаров в районе населенного пункта Брэтушень.
По данным Министерства обороны Молдовы летающий объект оказался воздушным шаром.
