Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радар почти не видит: Пограничная полиция сообщила, что объект, обнаруженный в небе над Молдовой, оказался воздушным шаром, а не беспилотником

Дрон на севере Молдовы оказался воздушным шаром.

Источник: Комсомольская правда

Пограничная полиция сообщила, что объект обнаруженный в воздушном пространстве Молдовы, оказался воздушным шаром.

В 15:45 пограничная полиция получила от украинских властей сообщение о том, что их радары зафиксировали летающий объект в направлении населенных пунктов Бырнова — Дондушени — Гринэуць — Брэтушень.

В 16:10 он исчез с радаров в районе населенного пункта Брэтушень.

По данным Министерства обороны Молдовы летающий объект оказался воздушным шаром.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.

Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).

Жительница Кишинева ищет свою маму: «40 лет назад меня оставили в коробке в подъезде жилого дома, когда мне было полгода, я даже не знаю своего настоящего имени и даты рождения».

Теперь она сама многодетная мать, у нее четверо детей (далее…).

В одном из городов Румынии зарегистрировано больше молдаван и россиян, чем румын: Что происходит.

По оценкам румынских властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта (далее…).