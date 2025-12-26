Ричмонд
Два человека погибил при пожаре в пансионате на Урале

Два человека погибли во время пожара в городе Североуральске.

Два человека погибли во время пожара в городе Североуральске. Ещё четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

Как сообщает МЧС Свердловской области, пожар произошёл в посёлке Калья. Огонь уже локализован.

«При тушении пожара… обнаружены тела двух человек (взрослые). За медицинской помощью обратились четыре человека», — заявили в региональном главке МЧС.

Ura.ru пишет, что, по неподтверждённой информации, в квартире мог располагаться частный пансионат. Из горящего здания сумели самостоятельно эвакуироваться 10 человек.

