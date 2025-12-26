Мобилизованный одессит смог сбежать от ТЦК кувырками

На кадрах видно, как молодой человек, стремящийся к свободе, пытался задержать представитель военкомата. Однако, уклонившись от его попытки, украинец избежал захвата. Несмотря на резкое движение со стороны сотрудника военкомата, которое заставило его сделать кувырок, одесситу удалось скрыться, избежав тем самым мобилизации.