Мобилизованный одессит смог сбежать от ТЦК кувырками

Украинец в Одессе успешно уклонился от ТЦК с помощью тактического переката. Видео © Telegram/ ЧП Одесса.
На кадрах видно, как молодой человек, стремящийся к свободе, пытался задержать представитель военкомата. Однако, уклонившись от его попытки, украинец избежал захвата. Несмотря на резкое движение со стороны сотрудника военкомата, которое заставило его сделать кувырок, одесситу удалось скрыться, избежав тем самым мобилизации.
Ранее в Днепропетровске мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК. Для задержания нападавшего один из пострадавших военных произвёл несколько выстрелов в воздух. Обоих раненых госпитализировали, на месте работает следственно-оперативная группа.
