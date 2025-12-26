В Сибири морг перепутал тела двух женщин перед церемонией прощания

По его словам, инцидент произошёл в день запланированного прощания. Бригада его службы прибыла в морг судмедэкспертизы, но санитар сообщил им на выдаче, что необходимого тела нет.
«Мы стали разбираться, почему его нет. Нам пояснили, что тело по ошибке выдали другой катафальной бригаде», — рассказал директор ритуальной компании.
Пока родственники ждали тело усопшей, сотрудники ритуальной компании и морга вели разборки. Выяснилось, что произошла путаница из-за одинаковых фамилий. В итоге близким ушедшей из жизни пришлось ждать похорон несколько часов на улице, пока искали её тело.
По словам Занозина, вину за случившееся официально признало руководство областного бюро судмедэкспертизы, указав на халатность своих сотрудников. На основании этого документа компания планирует показать разгневанным родственникам, что не виновна в произошедшем. В настоящий момент по факту инцидента проводится прокурорская проверка.
Занозин добавил, что это не первый подобный случай, и призвал руководство морга наладить механизм выдачи тел, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкирии, в городе Туймазы, сотрудники морга допустили ошибку, перепутав тела погибшего участника СВО и ветерана войны в Афганистане. В результате родственники военнослужащего, находившегося в зоне спецоперации, похоронили чужого человека.
