ФСБ опубликовала кадры задержания экс-дипломата МИД РФ Коновалова за госизмену

На предоставленных ведомством кадрах видно, как Коновалов в окружении сотрудников ФСБ сидит в автомобиле и ему сообщают, что он задержан по подозрению в госизмене. Несмотря на откровенно удивленный вид — бывший дипломат спокойно соглашается со всеми утверждениями правоохранителей и не сопротивляется.