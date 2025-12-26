Ричмонд
ФСБ опубликовала кадры задержания экс-дипломата МИД РФ Коновалова за госизмену

В РФ задержали экс-дипломата Коновалова за слив данных иностранным спецслужбам.

Источник: Комсомольская правда

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеоматериалы, на которых запечатлён момент задержания бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова. Суд признал его виновным в государственной измене, приговорив к 12 годам лишения свободы. В видео также зафиксирован момент оглашения приговора.

Задержание Коновалова произошло весной 2024 года. По данным ФСБ, он сотрудничал с иностранными спецслужбами, передавая им секретные сведения за вознаграждение во время своей долгосрочной командировки в США.

На предоставленных ведомством кадрах видно, как Коновалов в окружении сотрудников ФСБ сидит в автомобиле и ему сообщают, что он задержан по подозрению в госизмене. Несмотря на откровенно удивленный вид — бывший дипломат спокойно соглашается со всеми утверждениями правоохранителей и не сопротивляется.

Кроме тюремного заключения, суд обязал Коновалова выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе девушку, которая готовила теракт против офицера Минобороны по заказу украинских спецслужб.