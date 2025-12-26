ФСБ опубликовала кадры задержания экс-дипломата МИД РФ Коновалова за госизмену

Задержание Коновалова произошло весной 2024 года. По данным ФСБ, он сотрудничал с иностранными спецслужбами, передавая им секретные сведения за вознаграждение во время своей долгосрочной командировки в США.
На предоставленных ведомством кадрах видно, как Коновалов в окружении сотрудников ФСБ сидит в автомобиле и ему сообщают, что он задержан по подозрению в госизмене. Несмотря на откровенно удивленный вид — бывший дипломат спокойно соглашается со всеми утверждениями правоохранителей и не сопротивляется.
Кроме тюремного заключения, суд обязал Коновалова выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
