Погибших при доставке гумгруза дагестанцев представят к наградам

Погибшие при доставке гуманитарного груза жители Дагестана будут представлены к государственным наградам, сообщил глава республики Сергей Меликов на заседании Антитеррористической комиссии.
Он уточнил, что семьи погибших получат все региональные выплаты, предусмотренные для семей участников СВО. «Автомобиль доставлял гуманитарную помощь в одну из воинских частей, находящуюся вне линии боевого соприкосновения. В нём были предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты и подарки от детей», — сказал Меликов.
По его словам, автомобиль был атакован беспилотными летательными аппаратами в тыловой зоне. «Намерения наших врагов вышли за любые рамки и правила ведения боевых действий, за пределы человеческого понимания», — заявил глава региона.
От имени членов Антитеррористической комиссии он выразил соболезнования родным и близким погибших, их память почтили минутой молчания. Меликов также подчеркнул необходимость полного комплекса мер поддержки семей. «Все процедуры по увековечиванию памяти должны быть выполнены. Каждая семья должна получить всестороннюю поддержку», — отметил он.
Ранее сообщалось, что на этой неделе автомобиль с гуманитарным грузом подвергся обстрелу. В результате погибли заместитель главы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и представители общественной организации «Самооборона» Али Алиев и Мурад Магомедов. Сопровождающий груз общественный деятель Шамиль Расулов был ранен и доставлен в медучреждение; его жизни ничего не угрожает.