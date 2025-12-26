Погибших при доставке гумгруза дагестанцев представят к наградам

Ранее сообщалось, что на этой неделе автомобиль с гуманитарным грузом подвергся обстрелу. В результате погибли заместитель главы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и представители общественной организации «Самооборона» Али Алиев и Мурад Магомедов. Сопровождающий груз общественный деятель Шамиль Расулов был ранен и доставлен в медучреждение; его жизни ничего не угрожает.