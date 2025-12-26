Трехлетняя девочка погибла при опрокидывании легковушки в Ульяновске

Трёхлетняя девочка погибла при опрокидывании автомобиля в кювет на трассе под Ульяновском. Водитель и ребёнок были пристёгнуты ремнями безопасности, женщина была трезвой.
Как сообщили в региональном УМВД, авария произошла 26 декабря около 16:20 на 192-м километре автодороги «Цивильск — Ульяновск».
По предварительной информации, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio, не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась в придорожный кювет.
Девочка 2022 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
