Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехлетняя девочка погибла при опрокидывании легковушки в Ульяновске

Трёхлетняя девочка погибла при опрокидывании автомобиля в кювет на трассе под Ульяновском.

Трёхлетняя девочка погибла при опрокидывании автомобиля в кювет на трассе под Ульяновском. Водитель и ребёнок были пристёгнуты ремнями безопасности, женщина была трезвой.

Как сообщили в региональном УМВД, авария произошла 26 декабря около 16:20 на 192-м километре автодороги «Цивильск — Ульяновск».

По предварительной информации, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio, не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась в придорожный кювет.

Девочка 2022 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.