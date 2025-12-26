СМИ: Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке

Российскому певцу Филиппу Киркорову дали полгода на то, чтобы он освободил частный берег на Москве-реке. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации канала, Росприроднадзор выяснил, что земля площадью 4,2 тысячи квадратных метров, принадлежащая певцу с 2014 года, находится в зоне, которая должна быть общедоступной. Специалисты вынесли предостережение Киркорову и призвали освободить территорию в течение шести месяцев.
Заседание по делу о признании сделки продажи участка недействительной пройдет в конце января следующего года. Бизнесмен Глеб Рыськов, подавший иск к исполнителю, планирует получить разрешение на использование земли для благотворительного проекта, передает Telegram-канал.
14 октября Mash писал, что у Киркорова пытаются отсудить частный берег. Тогда саратовский бизнесмен Рыськов обратился с претензиями в Красногорский городской суд.
Другой похожий инцидент произошел с певицей Аллой Пугачевой. 27 ноября появилась информация, что артистку обяжут снести пирс у ее поместья на берегу Истры в Солнечногорске. По информации Росводресурса, она незаконно использует прибрежную территорию. Осенью дело было передано в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить документы и лишить Пугачеву права собственности на 25,5 сотки.