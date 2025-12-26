СМИ: Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке

Другой похожий инцидент произошел с певицей Аллой Пугачевой. 27 ноября появилась информация, что артистку обяжут снести пирс у ее поместья на берегу Истры в Солнечногорске. По информации Росводресурса, она незаконно использует прибрежную территорию. Осенью дело было передано в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить документы и лишить Пугачеву права собственности на 25,5 сотки.