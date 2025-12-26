После смертельного пожара в свердловском поселке возбуждено уголовное дело

Пожар произошел в частном доме (архивное фото).
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в пожаре в поселке Калья (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в СУ СК России Свердлвоской области.
«Вечером 26 декабря 2025 года в правоохранительные органы города Североуральска поступило сообщение о том, при тушении пожара в поселке Калья в многоквартирном жилом доме обнаружены тела 2 взрослых человек. Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — заявили в ведомстве.
Ранее поступала информация о том, что пожар мог произойти в частном пансионате, однако это не так. С таким заявлением выступил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Отмечу, что сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, о том, что пожар якобы произошёл на территории частного пансионата, не соответствуют действительности. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме», — добавил полковник Горелых.