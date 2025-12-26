После смертельного пожара в свердловском поселке возбуждено уголовное дело

Ранее поступала информация о том, что пожар мог произойти в частном пансионате, однако это не так. С таким заявлением выступил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Отмечу, что сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, о том, что пожар якобы произошёл на территории частного пансионата, не соответствуют действительности. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме», — добавил полковник Горелых.