На Урале водитель иномарки уснул за рулем и спровоцировал ДТП с грузовиком

Автоинспекторы установили, что за рулем иномарки находился 25-летний житель Тюмени с четырехлетним стажем вождения. Ранее он 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Мужчина пояснил, что ехал из Екатеринбурга после покупки машины, уснул за рулем и выехал на встречную полосу.