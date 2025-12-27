На Урале водитель иномарки уснул за рулем и спровоцировал ДТП с грузовиком

На трассе Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля Ford Focus, направляясь в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN TGX. Авария произошла 26 декабря в 00:55 на 56-м километре дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— В результате аварии водитель автомобиля Ford Focus получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в Белоярскую районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Автоинспекторы установили, что за рулем иномарки находился 25-летний житель Тюмени с четырехлетним стажем вождения. Ранее он 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Мужчина пояснил, что ехал из Екатеринбурга после покупки машины, уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
В отношении водителя иномарки было возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Также на него были составлены административные материалы за выезд на встречную полосу и отсутствие полиса ОСАГО.
Грузовиком управлял 47-летний житель Екатеринбурга с 29-летним водительским стажем. Ранее он восемь раз нарушал ПДД. Уточняется, что оба водителя в момент аварии были трезвы.
По факту аварии будет проведена проверка.