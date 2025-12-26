Ричмонд
За экс-главу комитета культуры Челябинска Халикову поручился бизнесмен Видгоф

Бизнесмен Михаил Видгоф выступил поручителем за экс-председателя комитета культуры мэрии Челябинска Элеонору Егорову (Халикову) в областном суде. Это было озвучено во время рассмотрения апелляции на избрание меры пресечения Егоровой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил URA.RU источник. Суд отказался смягчить меру пресечения и бывшая чиновница осталась в СИЗО.

Поручительство не помогло Элеоноре Егоровой (Халиковой) выйти из СИЗО.

«Адвокаты просили отпустить Егорову под домашний арест или под залог в два миллиона рублей. Поручителем залога выступил Видгоф», — рассказал источник.

Егорова была задержана ФСБ 5 декабря, через несколько дней после того, как уволилась из мэрии. Комитетом культуры она руководила под фамилией Халикова. После увольнения взяла фамилию мужа, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александра Егорова и поменяла паспорт.

Егорова (Халикова) обвиняется в махинациях с закупкой аттракционов для парка Гагарина в Челябинске. Показания на нее дал экс-директор парка Жазит Нургазинов. Сам Нургазинов также обвиняется в в злоупотреблении должностными полномочиями. С 10 октября по 4 декабря он находился в СИЗО и был выпущен под домашний арест за сотрудничество со следствием.

У Егоровой (Халиковой) двое детей, младшему два года. Решением Центрального райсуда она взята под стражу до 5 февраля. Областной суд оставил это решение в силе.