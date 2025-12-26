За экс-главу комитета культуры Челябинска Халикову поручился бизнесмен Видгоф

Егорова (Халикова) обвиняется в махинациях с закупкой аттракционов для парка Гагарина в Челябинске. Показания на нее дал экс-директор парка Жазит Нургазинов. Сам Нургазинов также обвиняется в в злоупотреблении должностными полномочиями. С 10 октября по 4 декабря он находился в СИЗО и был выпущен под домашний арест за сотрудничество со следствием.