Держали нас за лохов: В Молдове задержали двух беженок с Украины с наркотиками на 20 миллионов леев

В Молдове задержали двух беженок с наркотиками на 20 миллионов леев.
Две гражданки Украины арестованы в Кишиневе с 19 кг наркотиков.
В Молдове правоохранительные органы задержали двух женщин, прибывших из Украины, по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. В ходе операции у них была изъята партия запрещенных веществ ориентировочной стоимостью около 20 млн леев.
По данным полиции, подозреваемые получили несколько посылок, в которых находилось порядка 19 кг различных наркотиков. Среди изъятых веществ — героин, альфа-PVP, мефедрон, метадон, кетамин, амфетамин, кокаин, а также около 600 таблеток экстази.
Следствие установило, что женщины в возрасте 30 и 33 лет после получения посылок доставили их в арендованное жилье в Кишиневе. Там наркотики были расфасованы на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта.
Как уточняют правоохранители, продажа осуществлялась через интернет — с использованием мобильного приложения Telegram.
В настоящее время задержанные находятся под следствием, устанавливаются возможные соучастники и каналы поставки запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
