Стали известны новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в ОАЭ

В Дубае была убита 25-летняя стюардесса Анастасия (имя изменено) из Санкт-Петербурга. Убийцей оказался 41-летний Давид (имя изменено), бывший сожитель девушки, который выслеживал ее. Kp.ru раскрыла новые подробности убийства.

Анастасия работала бортпроводницей в российской авиакомпании и приобрела квартиру в ипотеку, но после угроз со стороны Давида была вынуждена переехать в съемное жилье. Мужчина преследовал ее почти два года, угрожая своими криминальными связями, взламывал дверь ее квартиры и избивал девушку возле аэропорта Пулково.

Подруги Анастасии говорили, что она не хотела беспокоить окружающих своими проблемами. Хотя коллеги предлагали ей помощь и даже изменение внешности, но она отказывалась.

Пара познакомилась несколько лет назад, и в начале отношений мужчина вел себя спокойно, дарил дорогие букеты, они жили вместе и завели собак. Однако вскоре началась сильная ревность, Давид начал ее избивать и не одобрял ее работу.

После расставания он требовал деньги за подарки, и Анастасия заняла у знакомых миллион рублей, чтобы избавиться от него. Позже Давид потребовал, чтобы она переписала на него машину. Анастасия решила покинуть Петербург и искала работу в международной авиакомпании, поэтому полетела в Дубай на собеседование.

Знакомые жертвы рассказали, что у Давида была судимость за наркотики, он сменил имя и переехал в Петербург, имея долги и проблемы с законом. В Дубае ему помогал знакомый — судебный пристав из Петербурга, который выяснил номер отеля, где остановилась Анастасия. Давид смог проникнуть в ее комнату, воспользовавшись халатом из прачечной.

Изначально он планировал остричь Анастасию и облить зеленкой. Но, когда она вошла, нанес 15 ударов ножницами и вылил зеленку на тело, говорится в материале.

Об убийстве стало известно 20 декабря. Сама расправа произошла 17 или 18 декабря. В соцсетях мужчина заявлял, что убедился в том, что девушка якобы оказывала эскорт-услуги клиентам бизнес-джетов и делала им массаж. Это его разозлило, и он решил расправиться с ней.