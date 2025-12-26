Стали известны новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в ОАЭ

Знакомые жертвы рассказали, что у Давида была судимость за наркотики, он сменил имя и переехал в Петербург, имея долги и проблемы с законом. В Дубае ему помогал знакомый — судебный пристав из Петербурга, который выяснил номер отеля, где остановилась Анастасия. Давид смог проникнуть в ее комнату, воспользовавшись халатом из прачечной.