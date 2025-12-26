В Новосибирске сотрудники морга перепутали тела двух умерших женщин

В результате инцидента родственникам и близким одной из умерших пришлось ожидать почти два часа на улице в мороз, поскольку они не смогли вовремя начать прощание с усопшей. По факту произошедшего ритуальной компании были выражены претензии от семьи женщины, после чего директор компании направил официальный запрос руководству областного бюро судмедэкспертизы.