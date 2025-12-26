В Новосибирске сотрудники морга перепутали тела двух умерших женщин

В Новосибирске из-за халатности сотрудников судебно-медицинской экспертизы перепутали тела двух умерших женщин. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Инцидент произошел 13 декабря. Как рассказал директор похоронного агентства «Сиб-Ритуала» Дмитрий Занозин, сотрудники морга при выдаче тела одной из женщин допустили ошибку, выдав катафальной бригаде, которая должна была доставить одно из тел на церемонию прощания, тело другой женщины.
В результате инцидента родственникам и близким одной из умерших пришлось ожидать почти два часа на улице в мороз, поскольку они не смогли вовремя начать прощание с усопшей. По факту произошедшего ритуальной компании были выражены претензии от семьи женщины, после чего директор компании направил официальный запрос руководству областного бюро судмедэкспертизы.
«В ответе начальник областного бюро подтвердил, что подмена тел действительно произошла. Он указал, что это случилось по халатности сотрудников судебно-медицинской экспертизы», — сообщил Занозин, отметив, что подобные случаи недопустимы.
Прокуратура также проводит проверку работы судебно-медицинской экспертизы в связи с инцидентом, устанавливая детали произошедшего. О том, заметила ли другая семья случайной подмены тела, не уточняется.
Ранее KP.RU сообщал, что в одном из моргов Барнаула перепутали тела двух умерших пожилых женщин, которые оказались полными тезками.