В Петербурге прервали собрание секты, где молилась за здоровье Зеленского

Сотрудники правоохранительных органов накануне пресекли собрание проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа», которое проходило в одном из зданий Адмиралтейского района города. Об этом сообщили в ТАСС.
В силовых структурах сообщили, что на собрании находились около 70 человек из различных регионов страны. В отношении них проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Организация «Школа единого принципа» была создана на Украине. СМИ сообщают, что на собраниях проводили молебны за здоровье главы Украины Владимира Зеленского, обсуждали ход специальной военной операции. В руководство секты входят преподаватели ряда учебных заведений.
Ранее на Алтае задержали двух предпринимателей, которые организовали бизнес-тренинги под влиянием саентологии (нежелательной в России организации).