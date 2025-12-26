В Петербурге прервали собрание секты, где молилась за здоровье Зеленского

В силовых структурах сообщили, что на собрании находились около 70 человек из различных регионов страны. В отношении них проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).