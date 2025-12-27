Под Североуральском два человека погибли в пожаре

В посёлке Калья возле Североуральска Свердловской области при тушении пожара обнаружены двое погибших. Об этом сообщает старший помощник главы регионального СКР Александр Шульга.
Трагедия произошла вечером 26 декабря. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Выясняются обстоятельства гибели людей. Также полиция устанавливает их личности, сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Он также подчеркнул, что трагедия произошла не в частном пансионате, как написали некоторые СМИ, а в многоквартирном жилом доме.