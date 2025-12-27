Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Североуральском два человека погибли в пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а полиция выясняет личности погибших.

Источник: AP 2024

В посёлке Калья возле Североуральска Свердловской области при тушении пожара обнаружены двое погибших. Об этом сообщает старший помощник главы регионального СКР Александр Шульга.

Трагедия произошла вечером 26 декабря. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Выясняются обстоятельства гибели людей. Также полиция устанавливает их личности, сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Он также подчеркнул, что трагедия произошла не в частном пансионате, как написали некоторые СМИ, а в многоквартирном жилом доме.