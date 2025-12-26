Роспотребнадзор опечатал склад с напитком Aloe Vera в Пензе из-за инцидента с ацетоном

Представители Роспотребнадзора опечатали склад с напитком Aloe Vera в Пензе из-за инцидента с детьми, отравившимися ацетоном. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку на заводе ООО «Вельта-Пенза», где производится лимонад. По предварительным данным, именно с этого предприятия напиток распределялся по всем торговым точкам страны.
Тем временем система маркировки «Честный знак» уже заблокировала возможность продажи 138 тысяч бутылок из опасной партии, говорится в публикации.
Роспотребнадзор уже приостановил продажу напитка Aloe Vera из-за сообщений об ацетоне в составе. Надзорное ведомство начало расследование и отобрало пробы продукции для проведения лабораторного исследования.
До этого СМИ сообщили, что в Новой Москве ребенок обжег горло, попробовав лимонад из магазина «Магнит». Затем похожий случай произошел с ребенком, который выпил напиток из Fix Price.