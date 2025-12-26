В Ростове частная клиника заплатит 100 тысяч после смерти пациентки

В Ростове-на-Дону в региональный Росздравнадзор обратился дончанин, который попросил сотрудников ведомства проверить одну из коммерческих больниц города. Мужчина рассказал о том, что его жене сделали пластическую операцию, после которой возникли осложнения. Дончанин считает, что они могли привести к смерти супруги.
После проверки специалисты выяснили, что в отделении отсутствовали круглосуточно функционирующие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет, а также рентген-кабинет. Кроме того, в медцентре не осуществлялось круглосуточное наблюдение за пациентами реаниматологом-анестезиологом.
— Арбитражный суд согласился с доводами территориального органа и признал частную клинику виновной в административном нарушении. Медцентру назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, — сказали в надзорном ведомстве.
