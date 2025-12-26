Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове частная клиника заплатит 100 тысяч после смерти пациентки

Ростовскую частную клинику оштрафовали после смерти пациентки пластического хирурга.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в региональный Росздравнадзор обратился дончанин, который попросил сотрудников ведомства проверить одну из коммерческих больниц города. Мужчина рассказал о том, что его жене сделали пластическую операцию, после которой возникли осложнения. Дончанин считает, что они могли привести к смерти супруги.

После проверки специалисты выяснили, что в отделении отсутствовали круглосуточно функционирующие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет, а также рентген-кабинет. Кроме того, в медцентре не осуществлялось круглосуточное наблюдение за пациентами реаниматологом-анестезиологом.

— Арбитражный суд согласился с доводами территориального органа и признал частную клинику виновной в административном нарушении. Медцентру назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, — сказали в надзорном ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростове врача тюремной больницы признали виновной в смерти «краснодарского каннибала».

«Переходим на новую систему защиты базы данных»: В Ростове мошенники создали фейковый чат больницы и собирали коды у медперсонала.