В Ростове частная клиника заплатит 100 тысяч после смерти пациентки

В Ростове-на-Дону в региональный Росздравнадзор обратился дончанин, который попросил сотрудников ведомства проверить одну из коммерческих больниц города. Мужчина рассказал о том, что его жене сделали пластическую операцию, после которой возникли осложнения. Дончанин считает, что они могли привести к смерти супруги.