В Петербурге студент подрабатывал у мошенников ради исполнения мечты

Студент из Санкт-Петербурга Максим Манько помогал мошенникам обманывать пенсионерок, чтобы создать собственный бренд одежды. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
В Колпинском районном суде арестовали молодого человека по обвинению в мошенничестве. Манько работал курьером у мошенников в свободное время, однако теперь он пробудет под стражей до 21 февраля 2026 года.
По информации следствия, он участвовал в обмане 89-летней пенсионерки, которая, следуя указаниям аферистов, выбросила 300 тысяч рублей из окна своей квартиры. Манько забрал деньги и скрылся. В материалах дела также упоминаются еще четыре аналогичных эпизода.
— 25.12.2025 года Манько был задержан, и ему предъявлено обвинение. Вину признал, против меры возражал. Защита просила домашний арест или запрет определенных действий. Из показаний Манько следует, что он мало что слышал о мошенниках, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее аферисты обманули 17-летнего юношу, сообщив ему, что злоумышленники перевели со счетов его семьи деньги на Украину. Школьник испугался мнимой уголовной ответственности и собрал драгоценности в рюкзак, который передал водителю. Правоохранители установили личность курьера. Им оказался житель Москвы. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.