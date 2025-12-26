В Петербурге студент подрабатывал у мошенников ради исполнения мечты

— 25.12.2025 года Манько был задержан, и ему предъявлено обвинение. Вину признал, против меры возражал. Защита просила домашний арест или запрет определенных действий. Из показаний Манько следует, что он мало что слышал о мошенниках, — говорится в Telegram-канале ведомства.