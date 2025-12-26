Решают 80% огневых задач: как войска беспилотных систем навсегда изменили СВО

Беспилотники стали неотъемлемой частью современного военного конфликта.
В Вооруженных силах России официально создан новый, отдельный род войск — Войска беспилотных систем (ВБС). Это решение стало ответом на современные реалии, где беспилотники играют решающую роль. Формирование структуры завершилось в ноябре 2025 года. Новый род войск призван централизовать управление всем парком беспилотных систем. На него возложен широкий спектр боевых задач, от разведки до огневого поражения. Параллельно создается система подготовки кадров и наращивается промышленный выпуск дронов. Эксперты оценивают этот шаг как стратегический, определяющий облик армии будущего. Подробнее — в материале URA.RU.
Как создавался новый род войск.
Формирование Войск беспилотных систем завершилось в ноябре 2025 года.
ВБС официально завершили формирование в конце осени 2025 года. Тогда глава Минобороны Андрей Белоусов отмечал, что на беспилотные аппараты приходится до 80% огневых задач. Он назвал широкое внедрение дронов ключевым достижением в эволюции тактики применения войск.
Еще год год назад президент Владимир Путин заявил, что Минобороны и Генеральный штаб прорабатывают вопрос создания войск беспилотных систем. Спустя месяц, 16 декабря, Белоусов объявил о начале работы по их формированию и обозначил ориентировочный срок — третий квартал 2025 года. Летом 2025 года Путин подтвердил, что в Вооруженных силах разворачивается процесс создания новой боевой структуры в статусе отдельного рода войск. В ноябре о формировании войск беспилотных систем сообщил заместитель начальника этой структуры подполковник Сергей Иштуганов.
Структура и задачи нового подразделения.
На новый род войск возложили задачи разведки и огневого поражения.
Точная структура ВБС детально не раскрывается, но известно о создании органов управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения, пишет РБК. Назначен начальник войск, личность которого пока не обнародована, а его заместителем стал полковник Сергей Иштуганов. На новый род войск возложен широкий спектр боевых задач. Ключевые из них — ведение воздушной, наземной и морской разведки с помощью дронов. Кроме того, ВБС отвечают за непосредственное огневое поражение целей, уничтожение техники и живой силы противника.
Важными функциями станут транспортные задачи и радиоэлектронная борьба (РЭБ). Беспилотники будут доставлять грузы на передовую, где традиционная логистика невозможна. Отдельные подразделения займутся подавлением систем связи и управления противника с помощью средств РЭБ.
Как в России учат на «дроноводов».
Для ВБС планируют создать профильное высшее военное училище к 2027 году.
Централизованная подготовка операторов — один из главных текущих приоритетов. Сейчас обучение ведется на базе различных учебных заведений и полигонов. Однако к 2027 году планируется открыть профильное высшее военное училище, которое будет готовить офицеров и специалистов по единым стандартам. Обеспечение войск техникой требует беспрецедентных объемов производства.
В 2024 году армия получила более 1,5 миллионов дронов различных классов. Процесс идет не только через госзаказ, но и с привлечением волонтеров и «народного ОПК», что позволяет быстро внедрять новые разработки.
Какое влияние окажет ВБС на ход СВО.
Создание ВБС определяет облик российской армии на десятилетия вперед.
Эксперты, среди которых военблогер Алексей Живов, высоко оценивают потенциал ВБС. По его мнению, новая структура получила хорошее финансирование и укомплектована компетентными специалистами, пишет «Российская газета». Централизация позволит унифицировать тактику и быстро внедрять передовые разработки в войска.
Ключевой задачей станет отлаженное взаимодействие нового рода войск с традиционными структурами — Сухопутными войсками, ВКС и ВМФ. Успех будет зависеть от того, насколько эффективно штабы смогут планировать совместные операции, используя возможности беспилотников. Формирование Войск беспилотных систем — это не просто бюрократическая реформа. Россия институционализирует новый вид боевых действий, где массовое применение роботизированных систем становится основой тактики и оперативного искусства.
Создание ВБС стимулирует развитие целых отраслей — от микроэлектроники и искусственного интеллекта до материаловедения. Это гарантирует, что армия будет получать самые современные образцы техники.
Какие у России появились военные беспилотники: как идет развитие производства.
Россия успешно внедряет новые беспилотники в свой боевой арсенал.
Российская армия обладает достаточно большим арсеналом беспилотников под разные нужды. Среди самых заметных моделей стоит выделить оптоволоконный дрон ВС РФ «Князь Вандал», который уничтожил технику НАТО на сумму больше двух миллиардов рублей. К тому же не стоит забывать и про «Ланцет» — «думающую» барражирующую боеголовку.
Помимо ударных дронов у России есть первоклассные разведчики. Например, «Сириус», который способен лететь до 40 часов, преодолевая расстояние до 10 000 км. А «Микроб», оснащенный ИИ, способен самостоятельно сопровождать и преследовать обозначенную цель, корректируя траекторию в соответствии с ее маневрами. Помимо этого не стоит забывать и про «Упыря» — дрон, созданный на народные пожертвования. Более подробно об этом — в материале URA.RU.
Первый зампред правительства Денис Мантуров отмечает, что Россия стала поставлять в зону СВО гораздо больше беспилотников, чем противник. По его словам, страна сейчас производит «миллионное количество этих изделий». В качестве примера удачного проекта первый вице-премьер сослался на универсальные планирующие модули — модернизированные авиационные боеприпасы, которым за счет доработок увеличили дальность применения. Если изначально она составляла порядка 50−60 км, то сейчас колеблется от 90−100 до почти 300 км. По словам Дениса Мантурова, многие называют этот вид вооружения «оружием победы». Он отметил, что значительное число новых образцов уже находится на финальной стадии подготовки.