Решают 80% огневых задач: как войска беспилотных систем навсегда изменили СВО

Точная структура ВБС детально не раскрывается, но известно о создании органов управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения, пишет РБК. Назначен начальник войск, личность которого пока не обнародована, а его заместителем стал полковник Сергей Иштуганов. На новый род войск возложен широкий спектр боевых задач. Ключевые из них — ведение воздушной, наземной и морской разведки с помощью дронов. Кроме того, ВБС отвечают за непосредственное огневое поражение целей, уничтожение техники и живой силы противника.