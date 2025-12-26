В Белгородской области две женщины пострадали при атаке дронов ВСУ

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом “баротравма” и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования», — говорится в сообщении.
Взрыв боеприпаса привёл к повреждениям в четырёх частных домах, где выбило стёкла и перебило газовую трубу. В Грайворонском округе в селе Замостье был повреждён гараж на территории одного из домовладений. В селе Мощеное от удара беспилотника был полностью уничтожен огнём легковой автомобиль.
В Валуйском округе беспилотник атаковал автомобиль в селе Солоти, выбив стёкла и повредив переднюю часть кузова. Кроме того, в Волоконовском округе в районе посёлка Пятницкое детонация от FPV-дронов привела к повреждению двух грузовых автомобилей. Спасательные и аварийные службы продолжают работу на всех пострадавших локациях.
Ранее сообщалось, что удар украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в городе Грайворон привёл к ранению двух мирных жителей. В результате атаки пострадали женщина и 14-летний подросток. В настоящий момент обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а их жизни, по предварительной оценке врачей, находятся вне опасности.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.