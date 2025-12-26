В Белгородской области две женщины пострадали при атаке дронов ВСУ

Взрыв боеприпаса привёл к повреждениям в четырёх частных домах, где выбило стёкла и перебило газовую трубу. В Грайворонском округе в селе Замостье был повреждён гараж на территории одного из домовладений. В селе Мощеное от удара беспилотника был полностью уничтожен огнём легковой автомобиль.