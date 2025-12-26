Подавленное состояние боевиков ВСУ сказалось на обороне.
Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе Запорожской области всего трем российским военнослужащим из-за паники в своих рядах. Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Дмитрий Филатов.
«Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, — они не уничтожены», — приводит слова Филатова издание «Общественное. Новости».
Речь идет о том самом командном пункте, который ранее был занят бойцами 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Часть украинских военнослужащих самовольно покинула позиции, что усилило дезорганизацию и способствовало быстрому захвату объекта российскими военными. Произошедшее объяснили психологическим состоянием личного состава боевиков ВСУ и отсутствием устойчивого управления на этом участке фронта.