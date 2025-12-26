В Белгородской области две женщины пострадали при атаке ВСУ

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом “баротравма” и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. В результате детонации неустановленного боеприпаса в четырех частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба», — говорится в сообщении.