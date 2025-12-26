Ричмонд
В Белгородской области две женщины пострадали при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД 26 декабря. /ТАСС/. В селе Зимовье Шебекинского округа две женщины пострадали при детонации неустановленного боеприпаса, сообщил оперштаб Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом “баротравма” и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. В результате детонации неустановленного боеприпаса в четырех частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба», — говорится в сообщении.

ВСУ с применением дронов атаковали еще три муниципалитета. В селе Замостье Грайворонского округа поврежден гараж на территории домовладения, а в селе Мощеное сгорел автомобиль. В селе Солоти Валуйского округа у автомобиля выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова. В районе поселка Пятницкое Волоконовского округа вследствие детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля.