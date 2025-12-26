Кремль изучил итоги секретных переговоров Дмитриева с американцами: главное об СВО за 26 декабря

На встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря обсудит территориальные вопросы. В их числе — возможный вывод ВСУ из Донбасса и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что план урегулирования из 20 пунктов согласован с США уже на 90%. На встрече также планируется обсудить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и экономические договоренности.