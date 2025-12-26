Кремль изучил итоги секретных переговоров Дмитриева с американцами: главное об СВО за 26 декабря

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения села Косовцево в Запорожской области.
Кремль подтвердил продолжение закрытых контактов с американской стороной по украинскому конфликту. Детали новых переговоров, состоявшихся по поручению президента России Владимира Путина, тщательно скрываются, чтобы не сорвать процесс, но канал связи остается активным. Тем временем ВС РФ освободили село Косовцево. Главное о спецоперации на Украине 26 декабря — в материале URA.RU.
Контакты с США по Украине продолжаются.
Песков подтвердил новый раунд переговоров с США по украинскому урегулированию.
После визита в Вашингтон спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева диалог с США по украинской тематике будет продолжен. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что информация о его переговорах была проанализирована.
По поручению президента России состоялся новый раунд общения между представителями администраций двух стран. Стороны договорились поддерживать канал связи по украинскому направлению, но детали переговоров не раскрываются. Со стороны России переговоры вел помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — несколько собеседников.
Артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали опорные пункты ВСУ.
Расчеты самоходных гаубиц уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Гуляйполем.
Расчеты самоходных гаубиц группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ под Гуляйполем. Артиллеристы также ликвидировали передовые опорные пункты противника в этом районе, нанеся ему потери в живой силе.
Операторы БПЛА той же группировки сорвали попытку переброски резервов противника. В ходе боевой работы были уничтожены бронеавтомобили «Козак» и другая автомобильная техника, использовавшаяся для перевозок.
Группировка «Запад» уничтожила пункт дислокации ВСУ.
Барражирующий боеприпас «Куб» войск БПЛА уничтожил цель на купянском направлении.
Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» войск беспилотных систем поразил пункт временной дислокации с живой силой противника. Инцидент произошел на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны, оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия. Это лишает противника возможности наносить удары по продвигающейся пехоте на открытой местности.
Боеприпасы «Куб» предназначены для поражения одиночных и групповых целей в тактической глубине. Комплекс отличается низкой акустической заметностью, простотой эксплуатации и высокой скрытностью. Управление осуществляется в реальном времени, а применение возможно днем и ночью при сложных погодных условиях.
ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области.
Российские военные освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток», которые продвинулись на западном берегу реки Гайчур. Группировка установила контроль над территорией площадью более 23 квадратных километров. За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в разных областях.
Минобороны показало освобождение Косовцево.
Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области. Бойцы группировки «Восток» продвинулись до четырех километров в глубину и до шести километров по фронту, установив контроль над территорией площадью более 23 квадратных километров.
В операции участвовали военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой бригады. Занятый населенный пункт имеет ключевое значение для развития наступления и позволил сформировать плацдарм для дальнейших действий в направлении Терноватого.
В Харьковской области ликвидировали командира ВСУ.
В Харьковской области был ликвидирован командир мотопехотного взвода ВСУ. В районе населенного пункта Уды уничтожили взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады, что привело к значительным потерям личного состава. На харьковском направлении действуют российские группировки «Север» и «Запад». По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, а также технику и склады.
Зеленский обсудит с Трампом Донбасс.
Зеленский намерен обсудить с Трампом вывод ВСУ из Донбасса на встрече во Флориде.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря обсудит территориальные вопросы. В их числе — возможный вывод ВСУ из Донбасса и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что план урегулирования из 20 пунктов согласован с США уже на 90%. На встрече также планируется обсудить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и экономические договоренности.