Экс-чиновник Минобороны Украины требовал $1,3 млн за победу в тендере

В НАБУ сообщили, что после начала конкурса застройщик попросил снизить сумму до 1 млн долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года при передаче первого транша в размере 100 тыс. долларов пособников задержали с поличным. «Детективам удалось собрать доказательства участия экс-чиновника в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении», — отметили в бюро.