Экс-чиновник Минобороны Украины требовал $1,3 млн за победу в тендере

В НАБУ сообщили, что бывший руководитель территориального управления Минобороны Украины требовал деньги у застройщика за контракт в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины требовал у застройщика 1,3 млн долларов за победу в тендере на строительство жилья для военнослужащих в Киеве, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным ведомства, речь шла о конкурсе на возведение дома для ВСУ в Святошинском районе столицы. «Бывший руководитель одного из центральных территориальных управлений министерства обороны Украины предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных», — говорится в сообщении НАБУ.

В реализации схемы, как уточняется, участвовали двое пособников — должностные лица Минобороны и вооружённых сил Украины. Деньги предполагалось передавать тремя траншами через банковские ячейки: 100 тыс. долларов до начала конкурса, 400 тыс. — после подписания договора и 800 тыс. — по завершении первой очереди строительства.

В НАБУ сообщили, что после начала конкурса застройщик попросил снизить сумму до 1 млн долларов, на что чиновник согласился. В июне этого года при передаче первого транша в размере 100 тыс. долларов пособников задержали с поличным. «Детективам удалось собрать доказательства участия экс-чиновника в преступлении, что стало основанием для сообщения ему о подозрении», — отметили в бюро.

В настоящее время один из фигурантов дела уже предстал перед судом, второй пособник и бывший чиновник находятся под стражей.

На фоне расследований коррупционных дел на Украине ранее публиковались данные социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан считает руководство страны вовлечённым или осведомлённым о коррупционных схемах в государстве.