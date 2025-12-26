Двое мужчин пропали в Ла-Манше во время рождественского заплыва

Ранее в России сообщалось о другом происшествии с пропавшими людьми. В Якутии во время пурги трое человек выехали на снегоходе и пропали. Позже двоих удалось найти, поиски третьего продолжаются, он периодически выходит на связь, сообщили в службе спасения республики.