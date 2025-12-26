Двое мужчин пропали в Ла-Манше во время рождественского заплыва

Двое мужчин пропали в проливе Ла-Манш во время рождественского заплыва у побережья графства Девон, сообщают британские СМИ.
Инцидент произошёл утром 25 декабря в городе Бадли-Салтертон, где проходил ежегодный рождественский заплыв. Из-за сильного ветра на море наблюдались волны высотой до 1,8 метра, температура воды составляла около 11 градусов. В 10:25 поступило сообщение о нескольких участниках, которых накрыло волнами.
К месту происшествия были направлены вертолёты береговой охраны и спасательные шлюпки Королевского национального общества спасания на водах из Эксмута, Тейнмута и Торбея. В течение дня спасатели извлекли из воды нескольких человек, двоим потребовалась медицинская помощь, одного доставили в больницу.
Однако двое мужчин в возрасте около 40 и 60 лет числятся пропавшими без вести. Поиски на море и вдоль береговой линии были прекращены около 17:00. Полиция продолжает проверку обстоятельств произошедшего на суше. Детектив Хейли Костар назвала случившееся «поистине ужасной трагедией» и выразила соболезнования семьям пострадавших.
Ранее в России сообщалось о другом происшествии с пропавшими людьми. В Якутии во время пурги трое человек выехали на снегоходе и пропали. Позже двоих удалось найти, поиски третьего продолжаются, он периодически выходит на связь, сообщили в службе спасения республики.