Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноармейске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Красноармейске мирная жительница пострадала из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 г.р., ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов ВСУ по четырём муниципалитетам. В Шебекинском округе одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторую пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. Взрыв боеприпаса привёл к повреждениям в четырёх частных домах, где выбило стёкла и перебило газовую трубу. В Грайворонском округе в селе Замостье был повреждён гараж на территории одного из домовладений. В селе Мощеное от удара беспилотника был полностью уничтожен огнём легковой автомобиль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше