В Красноармейске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина

Ранее в Белгородской области две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов ВСУ по четырём муниципалитетам. В Шебекинском округе одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторую пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. Взрыв боеприпаса привёл к повреждениям в четырёх частных домах, где выбило стёкла и перебило газовую трубу. В Грайворонском округе в селе Замостье был повреждён гараж на территории одного из домовладений. В селе Мощеное от удара беспилотника был полностью уничтожен огнём легковой автомобиль.