В Тюмени возле крупного ТЦ произошла массовая авария. Видео

Массовое ДТП произошло вечером 26 декабря у торгового центра «Кристалл» в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале 72.RU, там же опубликовали первые кадры с места происшествия.

Авария произошла вечером 26 декабря.

«У ТЦ “Кристалл” — массовая авария. Подробности уточняются», — сообщили в паблике. В комментариях к публикации местные жители сообщают, что в этот день на дорогах было скользко. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

URA.RU обратилось в региональное управление ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ ожидается.