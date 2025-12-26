Parisien: мужчина напал с ножом на женщин в метро Парижа

Мужчина напал с ножом на прохожих в метро Парижа, пострадали три человека, передает Le Parisien.
«Вооруженный ножом мужчина напал на нескольких женщин на третьей линии парижского метро. По данным источников в полиции, мужчина нанес ножевые ранения трем женщинам на разных станциях этой линии», — сказано в сообщении.
Предварительно, одна из пострадавших беременна. После нападения мужчина скрылся. Однако полицейские установили его личность и впоследствии задержали. В нападении подозревают человека 2000 года рождения.
«По словам источника в полиции, версия о терроризме исключена. Вероятно, это дело рук психически неуравновешенного человека», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Японии вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников шинного завода.