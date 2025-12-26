BFM: север Франции утопает в мусоре из-за забастовок

Забастовка длится со вторника 23 декабря.
Мусорные баки в агломерации Лилля на севере Франции оказались переполненными из ‑за продолжающейся с начала недели забастовки работников по вывозу отходов компании Deverra. Протест, стартовавший во вторник, затронула несколько коммун вокруг Лилля, сильнее всего — Эллем, где жители уже несколько дней фиксируют перебои с вывозом мусора и жалуются на антисанитарные условия на улицах. Об этом сообщают местные жители.
«Мусорные баки переполнены. С начала забастовки (мусорщиков Лилля — прим. ред.) накопился мусор», — приводит слова жителей телеканал BFMTV. По словам местных жителей, на отдельных тротуарах стало трудно пройти, а крышки контейнеров не закрываются из ‑за скопившихся отходов.
Ссотрудники Deverra объявили забастовку во вторник, протестуя против ухудшения условий труда и сокращения персонала. Работники настаивают на повышении зарплаты на 3%, выплате праздничной премии в размере 600 евро и пересмотре маршрутов движения мусоровозов. Бастующих поддержали представители крупных французских профобъединений, в том числе «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) и «Рабочей силы» (FO).
Руководство компании уже провело несколько раундов переговоров с бастующими и согласилось на часть условий. Однако менеджмент Deverra отказался выполнять ключевые финансовые требования — повышение зарплаты на 3% и выплату премии в 600 евро. Взамен компания предложила единовременную выплату в размере 100 евро.
Муниципальные службы Лилля и близлежащих коммун отслеживают санитарную обстановку и призывают жителей по возможности не перегружать контейнеры и временно уменьшить объем отходов. В отдельных районах обсуждается временное перераспределение маршрутов других подрядчиков, однако окончательных решений пока не принято.