BFM: север Франции утопает в мусоре из-за забастовок

Мусорные баки в агломерации Лилля на севере Франции оказались переполненными из ‑за продолжающейся с начала недели забастовки работников по вывозу отходов компании Deverra. Протест, стартовавший во вторник, затронула несколько коммун вокруг Лилля, сильнее всего — Эллем, где жители уже несколько дней фиксируют перебои с вывозом мусора и жалуются на антисанитарные условия на улицах. Об этом сообщают местные жители.