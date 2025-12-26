Guardian: людям начнут пересаживать свиные почки

В будущем свиные органы могут оказаться лучше человеческих для пересадки.
В будущем свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации — благодаря генетической модификации риск отторжения таких органов снижается. По мнению экспертов, свиные органы даже способны превзойти человеческие по качеству для пересадки, сообщают иностранные СМИ.
«Свиные органы станут превосходить человеческие по качеству для трансплантации, поскольку существует вероятность дальнейшей модификации генов для снижения вероятности отторжения. Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь», — сообщает издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери.
Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит расширение испытаний, будет выполнено еще 44 трансплантации. Первоначально шесть пациентов получат генетически модифицированные свиные почки.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири часто выявляют гонконгский штамм вируса гриппа H3N2. Сейчас ученые и врачи оценивают эффективность препаратов для профилактики этого гриппа, а данных о новом подтипе H3N2 (подтипе К) пока недостаточно, передает RT.