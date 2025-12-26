Guardian: людям начнут пересаживать свиные почки

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири часто выявляют гонконгский штамм вируса гриппа H3N2. Сейчас ученые и врачи оценивают эффективность препаратов для профилактики этого гриппа, а данных о новом подтипе H3N2 (подтипе К) пока недостаточно, передает RT.