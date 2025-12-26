Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно арестовал бывшего замгубернатора Ростовской области на два месяца

Экс-замгубернатора Ростовской области обвиняют в организации схемы, причинившей ущерб на 200 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-замгубернатора и по совместительству бывшего министра транспорта Ростовской области заочно арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес соответствующее постановление: выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста составляет два месяца. Он начнет исчисляться с момента фактического задержания.

Накануне, 25 декабря, бывший чиновник был объявлен в федеральный розыск. Ему уже заочно предъявлено обвинение по уголовному делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

Следствие считает, что экс-замгубернатора организовал преступную схему. Через подконтрольных лиц он управлял коммерческой компанией, которая была конкурентом на рынке дорожных работ. Было заключено антиконкурентное соглашение.

Компании-участницы схемы совместно участвовали в государственных закупках. Их действия были направлены на поддержание высоких цен на торгах. В результате госконтракты заключались по максимально возможной стоимости. Это причинило ущерб, превышающий 200 миллионов рублей.

Ранее, 24 декабря, Гагаринский районный суд Москвы принял решение об изъятии имущества. В доход государства обращено имущество экс-министра транспорта и его бывшего заместителя. По данным Генпрокуратуры, чиновники использовали служебное положение для незаконного обогащения себя и родственников. Это происходило в период их работы в дорожной компании.

Общая стоимость изъятого имущества составила 600 миллионов рублей. Дополнительно взыскано 100 миллионов рублей денежными средствами.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Изъяты имущество и деньги на 700 млн рублей: Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в федеральный розыск.