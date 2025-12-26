Суд заочно арестовал бывшего замгубернатора Ростовской области на два месяца

Ранее, 24 декабря, Гагаринский районный суд Москвы принял решение об изъятии имущества. В доход государства обращено имущество экс-министра транспорта и его бывшего заместителя. По данным Генпрокуратуры, чиновники использовали служебное положение для незаконного обогащения себя и родственников. Это происходило в период их работы в дорожной компании.