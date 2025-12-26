Боец с позывным «Палач» предстанет перед судом за «самострелы»

Задержанных подозревают в незаконном получении 200 миллионов рублей.
Уголовное дело начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (позывной Палач) о якобы массовых фиктивных ранениях военнослужащих для получения компенсаций направлено в суд. Это следует из материалов Главного военного следственного управления СКР.
«По версии следствия, Константин Фролов (Палач) вместе с командиром бригады Артемом Городиловым поставили на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат. Таким образом военные получили из бюджета более 200 млн руб», — сообщает агентство «Коммерсантъ».
По версии ГВСУ СКР, организованная группа сложилась в Санкт-Петербурге после начала СВО и включала не менее 35 человек. Среди них — командир 83-й бригады полковник Артем Городилов, старшие и младшие офицеры части, а также военнослужащие отдельной медицинской бригады, обслуживавшей десантников. Для каждого фигуранта возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие считает, что «самострелы» и фиктивные травмы оформлялись как боевые ранения, что давало право на крупные единовременные выплаты, льготные условия прохождения службы в период госпитализации и дополнительные отпуска.