Боец с позывным «Палач» предстанет перед судом за «самострелы»

По версии ГВСУ СКР, организованная группа сложилась в Санкт-Петербурге после начала СВО и включала не менее 35 человек. Среди них — командир 83-й бригады полковник Артем Городилов, старшие и младшие офицеры части, а также военнослужащие отдельной медицинской бригады, обслуживавшей десантников. Для каждого фигуранта возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие считает, что «самострелы» и фиктивные травмы оформлялись как боевые ранения, что давало право на крупные единовременные выплаты, льготные условия прохождения службы в период госпитализации и дополнительные отпуска.