Мужчину в Омске напоили и оставили умирать на морозе без одежды на кладбище

— Далее фигуранты насильно привели потерпевшего в состояние алкогольного опьянения, после чего вывезли на кладбище. Понимая, что мужчина находится без сознания и без верхней одежды, они оставили его умирать. Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день злоумышленники вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали, — сказано в Telegram-канале ведомства.