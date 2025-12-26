Мужчину в Омске напоили и оставили умирать на морозе без одежды на кладбище

Трое омичей похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а затем насильно напоили и вывезли жертву в бессознательном состоянии без верхней одежды на кладбище, где он скончался от холода. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
По данным ведомства, в поисках 39-летнего брата в правоохранительные органы обратилась омичка. По версии следователей, 20 ноября около гостиницы в Омске трое подозреваемых силой усадили в машину мужчину и отвезли в гараж, где начали избивать и требовать с него 300 тысяч рублей.
— Далее фигуранты насильно привели потерпевшего в состояние алкогольного опьянения, после чего вывезли на кладбище. Понимая, что мужчина находится без сознания и без верхней одежды, они оставили его умирать. Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день злоумышленники вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Было возбуждено уголовное дело о похищении и убийстве человека (статьи 105, 126 УК России). Подозреваемым предъявлено обвинение, их арестовали.
Отмечается, что один из похитителей сознался в преступлении и показал место захоронения. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.
В Красноярске в квартире обнаружены мертвыми шестилетний мальчик и его мать. Возбуждено уголовное дело. Об этом 26 декабря сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.