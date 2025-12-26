Четыре туриста погибли при сходе лавины в горах Греции

По данным издания, трое человек пропали поздно вечером в четверг. Они направлялись от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас высотой 2 495 метров. Родственники забили тревогу после того, как не смогли связаться с родными по телефону. Позже спасатели установили, что ещё одной жертвой стала женщина около 35 лет, предположительно, знакомая одного из туристов. Об её исчезновении ранее не сообщалось.