Четыре туриста погибли при сходе лавины в горах Греции

Четыре туриста погибли после схода лавины в горах Вардусья в центральной Греции. О происшествии сообщило издание «Катимерини».

«В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста», — говорится в публикации.

По данным издания, трое человек пропали поздно вечером в четверг. Они направлялись от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас высотой 2 495 метров. Родственники забили тревогу после того, как не смогли связаться с родными по телефону. Позже спасатели установили, что ещё одной жертвой стала женщина около 35 лет, предположительно, знакомая одного из туристов. Об её исчезновении ранее не сообщалось.

Поисково-спасательная операция началась рано утром в пятницу. В работе задействовали беспилотники и кинологические расчёты. Экстренные службы допускали, что туристы могли укрыться в горах, однако позже обнаружили тела всех четырёх погибших.

Служба спасения сообщила, что двое из туристов имели опыт альпинизма. При этом издание отмечает, что маршрут отличался сложным рельефом, а погодные условия в районе были неблагоприятными. Эти факторы, по оценке спасателей, существенно осложнили ситуацию.

Ранее в Хакасии туристку полностью накрыла снежная лавина во время прогулки в горах. Инцидент произошёл в селе Приисковое Орджоникидзевского района. Девушка оказалась под плотным слоем снега вверх ногами и не могла выбраться самостоятельно. На помощь ей сразу пришли друзья, которые находились рядом. Очевидцы смогли быстро откопать пострадавшую. Позже она сообщила, что с ней всё хорошо, однако произошедшее стало для неё сильным испытанием.

