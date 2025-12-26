Ричмонд
Под Екатеринбургом водитель уснул за рулем и протаранил грузовик. Фото

В поселке Белоярский (Свердловская область) водитель из Тюмени на своем Ford Focus уснул за рулем и выехал на встречу. Там на него ехал грузовик MAN. В результате водитель легковушки попал в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Оба водителя в момент аварии были трезвы.

В поселке Белоярский (Свердловская область) водитель из Тюмени на своем Ford Focus уснул за рулем и выехал на встречу. Там на него ехал грузовик MAN. В результате водитель легковушки попал в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«25-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени на территории населенного пункта Белоярский допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем MAN TGX, под управлением 47-летнего водителя», — рассказали гаишники. После недолго пребывания в медучреждении его отпустили домой.

Сотрудникам Госавтоинспекции житель Тюмени пояснил, что во время пути заснул за рулем. Также выяснилось, что он ездит без страховки. В результате ДТП мужчине выписали несколько административных штрафов.