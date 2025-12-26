Под Екатеринбургом водитель уснул за рулем и протаранил грузовик. Фото

В поселке Белоярский (Свердловская область) водитель из Тюмени на своем Ford Focus уснул за рулем и выехал на встречу. Там на него ехал грузовик MAN. В результате водитель легковушки попал в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.