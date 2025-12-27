Ричмонд
В Подольском районе Киева взорвался пассажирский автобус

В центре Киева в Подольском районе взорвался пассажирский автобус. Информацию о происшествии 26 декабря опубликовал местный телеграм-канал «Оперативный Киев».

«Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение — произошёл взрыв», — говорится в сообщении.

По данным канала, на момент взрыва салон автобуса был пуст. Спецслужбы прибыли на место происшествия и проводят проверку обстоятельств. Предварительно пострадавших нет. Следственные органы уточняют причины и характер взрыва.

Ранее на западе Украины был повреждён участок Львовской железной дороги. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. По его словам, повреждения зафиксированы возле станции Ковель в Волынской области, где с утра действует воздушная тревога.

