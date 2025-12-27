Бастрыкин поручил завести дело после нападений на прохожих в центре столицы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
В соцмедиа писали, что в центре столицы группа мужчин нападала на граждан и избивала их.
— По этому факту следственными органами СК РФ по Москве организована процессуальная проверка по статье 213 УК России «Хулиганство». Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, — сказано на сайте СК.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Пассажирка, напавшая на станции метро «Новогиреево» на двух сестер в хиджабах, выплатит одной из них 10 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Об этом 25 декабря сообщил «МК». Происходящее женщина снимала на видео. Пострадавшие девушки впоследствии написали заявление в правоохранительные органы.