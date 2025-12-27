Бастрыкин поручил завести дело после нападений на прохожих в центре столицы

Пассажирка, напавшая на станции метро «Новогиреево» на двух сестер в хиджабах, выплатит одной из них 10 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Об этом 25 декабря сообщил «МК». Происходящее женщина снимала на видео. Пострадавшие девушки впоследствии написали заявление в правоохранительные органы.