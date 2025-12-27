Трамп в интервью Politico: о разговоре с Путиным, визите Зеленского и планах по Украине

Трамп объявил о скорых переговорах с Путиным.
В эксклюзивной беседе с изданием Politico президент США Дональд Трамп поднял ряд ключевых вопросов внешней политики, в том числе предстоящий телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, ближайший визит главы Украины Владимира Зеленского и возможные шаги по урегулированию конфликта. Самые важные заявления Трампа — в материале URA.RU.
Трамп встретится с Зеленским.
Трамп открыто говорит Зеленскому, что главное слово будет за ним.
Дональд Трамп заявил, что любые инициативы Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине не будут иметь значения без его согласия. При этом американский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча, намеченная на выходные, может оказаться результативной.
«У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», — отметил Трамп.
У Трампа состоится важный разговор с Путиным.
Трамп сообщил, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом России Путиным. По данным издания Politico, Трамп отметил, что рассчитывает поговорить с Путиным «в скором времени, как бы ему этого ни хотелось».
Зеленский приедет к Трампу вместе премьер-министром Израиля.
Президент США сообщил, что ожидает визита Зеленского, однако не раскрыл деталей относительно времени и места предстоящей встречи. Он также подтвердил, что в ближайшие выходные его намерен посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Ко мне приедут Зеленский и Биби. Все они приедут. Все они приедут. И снова начнут с уважением относиться к нашей стране», — заявил глава Белого дома Politico.
Уступки Зеленского не вызывают в восторгов в Вашингтоне.
Издание указывает, что на переговорах с участием Зеленского, помимо темы гарантий безопасности Украины, планируется обсудить вопросы управления Запорожской атомной электростанцией, а также режим территориального контроля над Донбассом и восточными регионами страны.
«Предложенный Зеленским план, который, по словам украинских чиновников, представляет собой попытку продемонстрировать готовность к компромиссам без каких-либо территориальных уступок, практически не привлек внимания американской общественности в Вашингтоне», — отмечает Politico.
Об экономике России и санкциях.
Трамп продолжает пугать Россию санкциями и их последствиями.
В рамках своего интервью Politico Трамп также затронул тему экономики в России, обвинив ее в слабости и «и тяжелом положении». Как пишут РИА Новости, это заявление президента США было сделано в контексте обсуждения санкционного давления, которое Запад оказывает на РФ и продолжает усиливать. Однако Трамп не смог привести какие-либо подтверждающие данные своего мнения.
Данная точка зрения противоречит официальной позиции Москвы, которая не раз заявляла о способности страны справиться с этим давлением. Российские власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики против РФ. Более того, в самих западных странах периодически звучат мнения аналитиков и экспертов о неэффективности и даже контрпродуктивности антироссийских ограничительных мер.