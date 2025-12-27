Данная точка зрения противоречит официальной позиции Москвы, которая не раз заявляла о способности страны справиться с этим давлением. Российские власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики против РФ. Более того, в самих западных странах периодически звучат мнения аналитиков и экспертов о неэффективности и даже контрпродуктивности антироссийских ограничительных мер.