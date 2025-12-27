В США из-за сильного снегопада отменили 1507 рейсов

JetBlue сообщила, что в период с пятницы по субботу суммарно было отменено около 350 рейсов, в основном на северо-восток, и компания работает над переносом билетов для пострадавших пассажиров. United Airlines заранее сократила расписание и выпустила предупреждение о погодных условиях, чтобы минимизировать сбои. Southwest Airlines внесла изменения в расписание рейсов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа и в Балтиморе.