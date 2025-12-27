Ричмонд
В США из-за сильного снегопада отменили 1507 рейсов

В США 26 декабря из-за сильного снегопада отменили 1507 авиарейсов, а число задержек достигло 6075. Об этом свидетельствует данные портала FlightAware. Основные сбои коснулись северо-восточных штатов, верхнего Среднего Запада и прибрежных регионов.

Источник: Life.ru

Авиакомпания JetBlue стала лидером по числу отменённых рейсов — более 200, за ней следует Delta Air Lines. Три крупнейших аэропорта Нью-Йорка — Ла-Гуардиа, имени Джона Кеннеди и Ньюарк — столкнулись с серьёзными перебоями в работе из-за прогноза выпадения до 23 сантиметров снега. Проблемы наблюдались также в Детройте, Филадельфии и Бостоне, сообщает Bloomberg.

JetBlue сообщила, что в период с пятницы по субботу суммарно было отменено около 350 рейсов, в основном на северо-восток, и компания работает над переносом билетов для пострадавших пассажиров. United Airlines заранее сократила расписание и выпустила предупреждение о погодных условиях, чтобы минимизировать сбои. Southwest Airlines внесла изменения в расписание рейсов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа и в Балтиморе.

Экстремальные погодные условия возникли на фоне возвращения явления Ла-Нинья — похолоданием вод Тихого океана, способным влиять на климат и вызывать стихийные бедствия по всему миру.

Ранее почти 250 самолётов в Москве не смогли вовремя вылететь из-за сильного снегопада. Сейчас всё работает в штатном режиме. Из-за снегопада приходилось чистить полосы, а противообледенительная обработка тормозила вылеты. В столице введён жёлтый уровень опасности, а снегопады, по прогнозам, продлятся как минимум ещё три дня.

