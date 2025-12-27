В Греции четыре человека погибли при сходе лавины

В Вардусских горах в центральной части Греции в результате схода лавины погибли четыре пеших туриста. Трагедия произошла в районе Фокиды, о чём в пятницу сообщило греческое издание Kathimerini.
По данным СМИ, трое туристов пропали поздно вечером в четверг во время перехода от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас, высота которой достигает 2495 метров. Родственники забили тревогу после того, как не смогли связаться с ними по телефону. Четвёртой погибшей оказалась женщина около 35 лет, предположительно подруга одного из мужчин, о пропаже которой официально не сообщалось.
Поисково-спасательная операция началась ранним утром в пятницу с применением дронов и специально обученных собак. Службы экстренного реагирования первоначально надеялись, что туристам удалось укрыться, однако позже были обнаружены их тела. По информации спасателей, двое из погибших имели опыт альпинизма, но сложный рельеф местности и крайне неблагоприятные погодные условия значительно повысили риск происшествия.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае не выходят на связь 13 туристов, которые на снегоходах отправились в сторону горы Ослянка. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев поделился мнением, что туристы могли стать жертвой снежной лавины.