В Греции четыре человека погибли при сходе лавины

По данным СМИ, трое туристов пропали поздно вечером в четверг во время перехода от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас, высота которой достигает 2495 метров. Родственники забили тревогу после того, как не смогли связаться с ними по телефону. Четвёртой погибшей оказалась женщина около 35 лет, предположительно подруга одного из мужчин, о пропаже которой официально не сообщалось.