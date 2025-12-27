Один человек погиб и один пострадал при столкновении фур на трассе М-4 «Дон»

20 декабря массовое дорожно-транспортное происшествие под Омском случилось из-за того, что водитель большегруза выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. По данным ведомства, грузовик Volvo, следовавший в сторону Омска, не справился с управлением на 548-м километре трассы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, курсировавшим по маршруту Омск — Крутинка.