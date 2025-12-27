Один человек погиб и один пострадал при столкновении фур на трассе М-4 «Дон»

В Богородицком районе Тульской области при столкновении грузовых автомобилей один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщил в пятницу, 26 декабря, портал ТСН24, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию.
ДТП произошло на 235-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По данным ГАИ, столкнулись три фуры.
В результате аварии все три грузовика оказались в кювете. Водитель одного из автомобилей погиб, еще одного — получил травмы.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
20 декабря массовое дорожно-транспортное происшествие под Омском случилось из-за того, что водитель большегруза выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. По данным ведомства, грузовик Volvo, следовавший в сторону Омска, не справился с управлением на 548-м километре трассы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, курсировавшим по маршруту Омск — Крутинка.