Женщина в Петербурге задержала соседку, искавшую вымышленных крыс

Пьяная женщина пыталась проникнуть в школу на Алтайской улице в Москве. Она ругалась матом и проявляла агрессию в сторону охранника учреждения. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве. Женщина рассказала росгвардейцам, что до их приезда якобы спасла некую девушку от хулиганов. Но эта версия москвички не подтвердилась.