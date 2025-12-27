Женщина в Петербурге задержала соседку, искавшую вымышленных крыс

В Петербурге жительница многоквартирного дома задержала соседку, искавшую в чужих квартирах вымышленных крыс. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил Telegram-канал «112».
Уточняется, что женщина стучала в двери соседей и в агрессивной форме требовала показать «главную крысу», угрожая физическим насилием.
— Одна из жительниц вышла в тамбур и повалила женщину на пол, а потом связала ей руки скотчем. Жильцы вызвали экстренные службы, женщину забрала скорая помощь, — говорится в публикации.
Жильцы рассказали, что эта соседка не в первый раз тревожит других собственников. По их словам, она часто водит к себе в квартиру сомнительных личностей, шумит, угрожает людям ножом и пытается взломать чужие двери.
