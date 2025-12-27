«75 тысяч долларов в секунду»: госдолг США пробил потолок

Ранее счетная палата сообщила, что государственный долг России превысил 20 трлн рублей и приблизился к отметке в 18 % от ВВП. При этом министр финансов Антон Силуанов сохраняет курс на либерально‑монетаристскую политику, что, по оценкам критиков, может повысить долговые риски для страны, пишет «Царьград».