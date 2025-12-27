«75 тысяч долларов в секунду»: госдолг США пробил потолок

Размер госдолга США превысил 38,375 триллиона долларов.
Государственный долг США достиг рекордной отметки свыше 38,5 триллиона долларов и продолжает стремительно расти. По оценке бюджетного управления конгресса США, федеральное правительство наращивает долг со скоростью более 75 тысяч долларов в секунду. Данные о текущем размере задолженности и темпах ее прироста опубликованы минфином США.
«Размер государственного долга США вырос до рекордных 38,5 триллиона долларов и продолжает расти, следует из неофициальных данных подсчетов», — сообщается в материалах. Онлайн‑табло usdebtclock.org показывает, что к рождественским праздникам госдолг США вырос до 38,528 триллиона долларов.
С начала второго срока Дональда Трампа долг увеличился более чем на 2,310 триллиона долларов. Несмотря на попытки правительства сократить расходы и пополнить бюджет, в том числе за счет торговых пошлин.
Ранее счетная палата сообщила, что государственный долг России превысил 20 трлн рублей и приблизился к отметке в 18 % от ВВП. При этом министр финансов Антон Силуанов сохраняет курс на либерально‑монетаристскую политику, что, по оценкам критиков, может повысить долговые риски для страны, пишет «Царьград».