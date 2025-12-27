Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападений на Цветном бульваре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с нападениями на прохожих в Москве на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Life.ru

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно ведомству, следственные органы начали процессуальную проверку по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

А ранее в Донецке сотрудники МВД предотвратили трагедию в супермаркете Петровского района, обезвредив вооружённого мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции угрозу удалось ликвидировать, а злоумышленника задержать. Глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся сотрудников полиции к государственной награде — медали «3а храбрость».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

