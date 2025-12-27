В Домодедово двух подростков отправили в СИЗО за планирование нападения на школу

«Двум несовершеннолетним, обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 и пп. “а”, “в”, “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более человек, включая малолетних, совершённое группой по предварительному сговору), суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 23 февраля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.