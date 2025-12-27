В Домодедово двух подростков отправили в СИЗО за планирование нападения на школу

Домодедовский городской суд отправил под арест двух подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в своём Telegram-канале.
«Двум несовершеннолетним, обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 и пп. “а”, “в”, “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более человек, включая малолетних, совершённое группой по предварительному сговору), суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 23 февраля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.
Следствие установило, что подростки собирались напасть на учеников и сотрудников школы, где обучался один из фигурантов дела. Для подготовки атаки они заказали ножи, топоры и крепления, позволяющие фиксировать телефоны на голове.
По информации пресс-службы, оба обвиняемых были подписаны на несколько Telegram-каналов, распространяющих жестокий контент и материалы о школьных нападениях. Они также общались с пользователем, который советовал им, какое холодное оружие приобрести.
Напомним, 15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник пришёл в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трёх ударов. После этого он попытался покончить с собой.