CNN: лидеров ЕС отсекли от встречи Трампа и Зеленского во Флориде

Предстоящая встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде в воскресенье пройдет без участия высокопоставленных чиновников ЕС. Об этом сообщает CNN.

Предстоящая встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде в воскресенье пройдет без участия высокопоставленных чиновников ЕС. Об этом сообщает CNN.

«Европейские официальные лица признаются, что воскресная встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия лидеров европейских государств. Представители ЕС сообщили, что украинская сторона на протяжении нескольких месяцев добивается проведения переговоров с президентом США», — заявляет CNN, ссылаясь на представителей НАТО.

Один из представителей альянса отметил, что исход любой встречи с президентом США невозможно заранее просчитать, а в случае с Трампом не существует сценариев с низким уровнем риска. Издание отмечает, что Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом во Флориде в воскресенье, хотя сам американский лидер в интервью американским СМИ не стал раскрывать деталей относительно времени и места предстоящей встречи.

Трамп ранее сообщил, что ожидает визита Зеленского. Глава киевского режима между тем заявил, что встреча с президентом США нужна для согласования оставшихся пунктов мирного плана, пишет RT.

