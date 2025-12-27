ООН: Израиль дважды за сутки атаковал патруль миротворцев в Ливане

В миссии подчеркнули, что миротворцы заранее уведомили израильскую сторону о своих действиях в указанных районах в соответствии с принятой практикой патрулирования вблизи линии разграничения. Во ВСООНЛ напомнили, что любые атаки на миротворцев или рядом с ними являются серьёзным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, определяющей режим безопасности на юге Ливана, и вновь призвали израильскую армию прекратить агрессивные действия в отношении персонала миссии.