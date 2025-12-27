ООН: Израиль дважды за сутки атаковал патруль миротворцев в Ливане

Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане дважды за сутки подверглись обстрелам со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщается в заявлении ВСООНЛ, распространённом пресс-службой штаб-квартиры ООН в Женеве.
Согласно информации миссии, утром израильские позиции к югу от «голубой линии» открыли интенсивный пулемётный огонь по патрулю миротворцев, который проверял блокпост в населённом пункте Бастарра. Обстрел произошёл после взрыва гранаты неподалёку.
Позднее аналогичный инцидент был зафиксирован в районе Кфар-Шуба, где другой патруль ВСООНЛ, выполнявший плановую задачу, сообщил о стрельбе из пулемётов с израильской стороны вблизи своей позиции.
В миссии подчеркнули, что миротворцы заранее уведомили израильскую сторону о своих действиях в указанных районах в соответствии с принятой практикой патрулирования вблизи линии разграничения. Во ВСООНЛ напомнили, что любые атаки на миротворцев или рядом с ними являются серьёзным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, определяющей режим безопасности на юге Ливана, и вновь призвали израильскую армию прекратить агрессивные действия в отношении персонала миссии.
Напомним, Ливан не раз заявлял, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские военные сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что расценивается местными властями как оккупация.